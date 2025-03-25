Штайнмайер вручил Шольцу и членам правительства ФРГ увольнительные грамоты

Во время официальной процедуры увольнения Штайнмайер поблагодарил всех за проделанную работу. В то же время он напомнил им, что кабинет министров постиг распад после того, как из него вышли представители партии свободных демократов.

Президент также раскритиковал действия США. Он обвинил Трампа в том, что тот подрывает либеральную демократию и отметил, что за время работы уходящего правительства мир сильно поменялся, в частности, на Украине начался конфликт. Из-за этого Германии и ее кабинету министров пришлось преодолевать ряд вызовов. После этого Штайнмайер вручил присутствующим увольнительные грамоты.

Ранее сообщалось, что депутаты бундестага в ФРГ избрали нового председателя. Им стала Юлия Клекнер, которая когда-то возглавляла в Германии Министерство сельского хозяйства. Она принадлежит к партии Христианско-демократический союз. До нее на посту председателя бундестага, второго по важности государственного поста в стране, находился социал-демократ.