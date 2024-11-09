Во время одного из приемов президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя, когда один из его участников начал критиковать его прежние высказывания, направленные на поддержку РФ. Об этом рассказало издание Bild.

Во дворце Бельвю прошло мероприятие, посвященное 35-летию падения Берлинской стены. На нем писатель Марко Мартин начал критиковать прежние высказывания президента ФРГ. В частности, тот ратовал за строительство газопровода «Северный поток-2». По свидетельству очевидцев, Штайнмайер крайне нервно отнесся к этому выпаду в его сторону.

«Тяжело дышал, сжимал челюсти, явно подавляя в себе эмоции», — указали они.

На следующем приеме, Штайнмайер, по утверждению Мартина, попытался прочитать нотацию своему оппоненту. Он задал Мартину вопрос, доставляет ли ему удовольствие дискредитировать политические персоны.

Ранее сообщалось, что президент Германии отправил в отставку глав сразу трех министерств: финансов, образования и юстиции. Мария Захарова вслед за этим назвала ФРГ «банановой республикой». По ее мнению, данная страна настолько зависима от США, что меняет свое правительство прямо в день выборов в Соединенных Штатах.