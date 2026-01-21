«Штатный фотограф — да, аккредитованный — нет»: в Госдуме ограничили работу журналистов

В Государственной думе РФ ввели новые правила работы для представителей СМИ, сообщило РБК со ссылкой на пресс-службу парламента.

Теперь аккредитованным журналистам и фотографам нельзя вести съемку с балкона в зале пленарных заседаний. Работать там смогут только видеооператоры и штатный фотограф Госдумы.

Объясняется это решение тем, что балкон изначально был предназначен для работы телевизионных съемочных групп федеральных каналов. С января этот режим работы решили вернуть.

Для фотографов информационных агентств и изданий остаются альтернативные возможности. Пленарные заседания продолжит снимать штатный фотограф парламента, который имеет прямой допуск в зал. Кроме того, из зала ведется прямая видеотрансляция, которая доступна для всех желающих в открытом доступе.

Один из депутатов подтвердил, что фотокорреспондентов на балконе в среду, 21 января, действительно не было, но в самом зале присутствовал и работал штатный фотограф. Источник в аппарате Госдумы также рассказал, что фотографов на балкон не пустили.

Первыми об этом изменении сообщили «Ведомости». Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин публично высказал недовольство работой некоторых фотографов, обвинив их в стремлении «подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде» депутатов.

Накануне в телеграм-каналах распространились фотографии депутатов, которые на заседаниях увлеченно играют в игры на телефоне или рассматривают в магазинах люксовые куртки.

