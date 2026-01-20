У российского чиновника, засудившего пенсионерку на 85 тыс. рублей, прошли обыски

В Краснодарском крае сотрудники правоохранительных органов провели обыски в служебных кабинетах главы администрации Приморско-Ахтарского муниципального округа Максима Бондаренко и его заместителя, пишет телеграм-канал «База». Обыски связаны с проверкой обстоятельств строительства социального объекта для людей с ограниченными возможностями.

Речь идет о возведении объекта в станице Новонерасовской, на которое было выделено около 2 млрд руб. В ходе проверки выяснилось, что под строительство был отведен изначально непригодный, заболоченный участок земли. Этот факт привел к увеличению сметной стоимости проекта. Также были обнаружены нарушения в ходе инженерных работ.

Бондаренко ранее судился с 80-летней пенсионеркой из-за публикации в ее соцсетях высказываний, в которых женщина обвинила его в коррупции. С местной жительницы чиновник получил 85 тыс. руб., хотя требовал 300 тыс. руб.

По решению суда, пенсионерка должна будет выплачивать эту сумму частями, и окончательный расчет может затянуться до 2030 года.

Ранее стало известно, что бывший чиновник в Кузбассе пытался скрыть имущество и доходы, которые, предположительно, приобрел путем коррупции.