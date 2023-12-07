«Штаты не готовы к масштабной войне»: выяснилось, как Вашингтон отреагирует на события в Венесуэле

«Штаты не могут допустить ослабления своего влияния в регионе. Вступление США в конфликт с Венесуэлой на данный момент может повлечь за собой ряд событий, ведущих к нестабильности не только на мировом нефтяном рынке, но и в политическом плане», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».