«Штаты не готовы к масштабной войне»: выяснилось, как Вашингтон отреагирует на события в Венесуэле
Политолог Ванифатов: влияние США в Латинской Америке под угрозой из-за Венесуэлы
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Венесуэла мобилизовала армию и объявила об аннексии Западной Гайаны, пишет El Pais. Как заявил политолог Алексей Ванифатов, это ставит под удар весь нефтяной рынок США.
По его словам, сейчас США пытается найти оптимальную стратегию в отношении Латинской Америки.
«Штаты не могут допустить ослабления своего влияния в регионе. Вступление США в конфликт с Венесуэлой на данный момент может повлечь за собой ряд событий, ведущих к нестабильности не только на мировом нефтяном рынке, но и в политическом плане», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Политолог подчеркнул, что эта нестабильность начнется в регионе, который США всегда считали «тихой гаванью».
«Штаты не готовы к масштабной войне с Венесуэлой, может начаться политическая неустойчивость во всей Латинской Америке, которая приведет к непредсказуемости результатов всех выборов в этом регионе в течение следующего года», — добавил Ванифатов.
Ранее сообщалось, что Мадуро дал нефтяникам три месяца на сворачивание всех работ на шельфе спорной территории.