Соединенные Штаты не пойдут на прямое столкновение с Россией из-за ее победы в конфликте на территории Украины. Соответствующее заявление сделал обозреватель Джейсон Уиллик в своем материале для американского издания The Washington Post .

Уиллик заявил, что у Штатов нет желания ввязываться в прямое столкновение с Россией. Обозреватель подчеркнул, что победа РФ на Украине станет большим ударом по интересам США, но все еще недостаточным для того, чтобы они решились на риски ядерной войны.

В то же время, Украина только «ухудшила свое положение», заявил автор. Он указал на то, что бойцы украинских ВС уже истощены, оружие на исходе, а Запад не определился в дальнейшей поддержке украинской стороны.

Уиллик заявил, что Украина уже не сможет проводить переговоры на своих условиях, и призвал украинских сторонников к переосмыслению своего политического подхода.

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