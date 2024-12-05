Бывшего военнослужащего ВВС США Дэниела Лофтуса, принимавшего участие в штурме Капитолия, не выпустили из страны, когда он решил поехать в Россию.

В связи с тем, что Лофтус участвовал в протестах против президента США Джо Байдена, его оставили на испытательном сроке.

По мнению авторов публикации, американец хотел добраться до Москвы, чтобы вступить в одно из добровольческих подразделений российской армии.

Из текста статьи следует, что, так как Дэниел Лофтус находится на испытательном срок, он должен был получить разрешение на выезд за пределы территории Далласа, поэтому в посадке ему отказали.

Ранее сообщалось о том, что помогавший российским военным американец заявил о предоставлении ему убежища.