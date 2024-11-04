Гражданин США Дэниэл Мартиндейл в интервью РИА Новости сообщил , что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался.

Российские силовики вывезли американца с подконтрольной ВСУ территории 27 октября. Мужчину пришлось эвакуировать под артиллерийским обстрелом, кроме того была угроза стороны украинских беспилотников.

Мартиндэйл находился на территории Украины с 11 февраля 2022 года. Он связался с российскими военными и с тех пор регулярно передавал им координаты украинских военных объектов. Благодаря его помощи ВС РФ наносили удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ.

Дэниэл признал, что давно хотел переехать в Россию, возвращаться на родину он не собирается.

Мартиндэйл рассказал, что после завершения украинского конфликта хотел бы заняться фермерством, и, скорее всего, в России. Также он задумывается о создании семьи и получении российского гражданства.

Ранее сообщалось о том, что британскому журналисту, освещающему события в Донбассе, дали временное убежище в России.