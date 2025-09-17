Шутка об оппозиционерах насмешила Лукашенко на официальном мероприятии

Белорусский журналист Григорий Азаренок, пишет Lenta.ru, устроил импровизированное юмористическое выступление во время встречи с президентом Александром Лукашенко, рассказав политическую шутку об оппозиционерах.

Поводом для остроты стало недавнее освобождение одного из лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского и его последующие публичные заявления. Азаренок, обращаясь к Лукашенко, провел сравнение.

«В интернете даже шутят, что вам Владимир Владимирович завидует, у него таких смешных оппозиционеров нет», — заявил журналист.

Президент Белоруссии отреагировал на реплику смехом, однако воздержался от каких-либо комментариев по существу шутки.

Примечательно, что этот эпизод произошел в рамках официального мероприятия.

Ранее сообщалось, что телефон со «звуками секса» подбросили в здание парламента Британии.