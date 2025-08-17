Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина из-за Аляски

Арнольд Шварценеггер, знаменитый спортсмен и актёр, выразил своё недовольство поведением президента США Дональда Трампа во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Железный Арни выразил мнение, что поведение Трампа было похоже на поведение юного фаната, который мечтает получить автограф от Путина.

«Мистер президент Дональд Трамп, вы вели себя как тряпка. Вы бы еще попросили автограф на Аляске у президента Путина и сделали бы с ним селфи», — заявил актер.

Шварценеггер назвал Трампа «фанатом Путина» и призвал его вспомнить, как вел себя экс-президент США Рональд Рейган с президентом СССР Михаилом Горбачевым, одной фразой заставившим советского лидера «сломать Берлинскую стену».

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.