В Швеции началась секретная встреча мировой элиты по поводу Украины

В столице Швеции, городе Стокгольме, в ночь на пятницу, 13 июня, состоялось тайное собрание Бильдербергского клуба. Среди обсуждаемых вопросов были будущее Украины и передовые военные технологии. Об этом передает польская радиостанция RMF24.

Стало известно, что форум проходит в Grand Hotel под строгим контролем. Место проведения окружено полицией, а список участников держится в секрете.

«В шведской столице началось ежегодное закрытое заседание Бильдербергской группы. Полиция перекрыла прилегающие территории, а имена гостей держатся в строгом секрете», — приводится в публикации.

В 1954 году был основан Бильдербергский клуб, который ежегодно собирает около 120–150 влиятельных деятелей из политической, деловой и научной сфер Северной Америки и Европы. В этом году в центре внимания будут вопросы безопасности в Европе, миграции, развития искусственного интеллекта и инноваций в военной сфере. Особое место будет отведено обсуждению будущего Украины.

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