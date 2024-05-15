Шведский министр обороны Йонсон исключил возможность отправки войск на Украину

По мнению главы министра обороны Швеции Пола Йонсона, военные из его страны не будут отправляться на украинскую территорию. Его точку зрения привело издание Breaking Defense.

По его утверждению, пока правительство не рассматривает подобной возможности. Хотя, она может появиться в дальнейшем, если НАТО предложит своим участникам пойти на такой шаг.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», - указал глава военного ведомства.

Ранее сообщалось, что Швеция отказалась проводить международное расследование по делу о диверсиях на «Северных потоках». По ее мнению, вполне достаточно внутреннего национального расследования, которое уже провели ее правоохранители.