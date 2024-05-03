В Министерстве иностранных дел Швеции (МИД) сообщили, что не видят необходимости проводить международное расследование по факту диверсий на газопроводах «Северные потоки». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе дипломатического ведомства.

Ранее заместитель постоянно председателя КНР при ООН Гэн Шаун призвал к началу расследования чрезвычайных происшествий (ЧП) на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Он заявил, что расследование должно проводиться под эгидой ООН.

Как отметили в пресс-службе ведомства, расследование уже было проведено внутренними силами Швеции в соответствии с основополагающими принципами независимости, беспристрастности и верховенства закона. В МИДе подчеркнули, что проведение международного расследование ни к чему не приведет, а другие национальные расследования все еще продолжаются.

После подрывов «Северных потоков», которые произошли в ночь на 26 сентября 2022-го года, о проведении своего собственного расследования инцидента объявили Германия, Швеция и Дания. В ходе изучения всех материалов этого дела западные СМИ делились различными деталями. Так, некоторые источники утверждали, что к подрывам причастны украинские спецслужбы.

Лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш в своем собственном расследовании допустил, что к диверсиям на газопроводах причастны спецслужбы США, которые выполняли подрывы под руководством президента Джозефа Байдена.

О том, что прокуратора Швеции завершила расследование подрывов на трубопроводах, стало известно 7 февраля. Чуть позже о решении прекратить расследование сообщили власти Дании. Германия о прекращении изучения материалов дела не заявляла.

Ранее мы писали об исчезновении предполагаемого координатора взрывов на «Северных потоках» Романа Червинского на Украине.