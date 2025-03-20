Швейцария исключила из санкционного списка министра спорта РФ и еще шесть россиян

Швейцарский Государственный секретариат по экономическим вопросам исключил из санкционного списка семерых граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В число тех, кто был исключен из списка санкций, вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев, бизнесмены Вячеслав Кантор и Владимир Рашевский, сестра миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова, а также бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

Кроме того, Берн снял ограничения с авиационной компании «Прогресс» из Арсеньева.

Санкции в отношении РФ, а также российских политиков, бизнесменов и юридических лиц Запад начал накладывать после 24 февраля 2022 года. Ограничения предполагали блокировку имущества и финансовых активов в банках и других финансовых учреждениях той или иной страны, возможность въезда и ведение бизнеса, а также запрет на инвестиции.

14 марта аналогичное решение о снятии санкций принял и Европейский союз (ЕС), исключив из своих санкционных списков упомянутых выше Рашевского, Кантора, Дегтярева и Исмаилову.