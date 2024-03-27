Швейцария не стала подписывать договор о запрещении ядерного оружия из-за СВО

Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило об отказе властей подписывать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) из-за специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что другим фактом, из-за которого Берн не согласен на подписание ДЗЯО, является отказ от присоединения к соглашению других государств.

«Федеральный совет убежден, что присоединение не отвечает интересам Швейцарии в нынешнем международном контексте, характеризующемся возвращением на передний план вопросов политики безопасности в результате новой войны в Европе», — говорится в заявлении швейцарского МИДа.

ДЗЯО представляет собой международное соглашение, запрещающее разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Он был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В законную силу соглашение вступило 22 января 2021-го года. До этого его ратифицировали 50 государств. Депозитарием нового договора назначен Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В июне 2022 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва не собирается присоединятся к ДЗЯО. Она отметила, что Россия придерживается мнения, что разработка ДЗЯО была преждевременной, ошибочной и контрпродуктивной.

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