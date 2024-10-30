Швейцария отказалась выделить Украине кредиты за счет активов РФ

У Швейцарии нет возможности предоставить Украине займы за счет доходов от заблокированных российских активов.

Об этом заявил официальный представитель Государственного секретариата экономики страны (SECO) SECO Фабиан Майенфиш, сообщает ТАСС.

«Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг», — пояснил он.

Иными словами, Швейцария не располагает непредвиденной прибылью, которая могла бы быть использована в качестве основы для кредита, подобного кредиту G7.

Ранее сообщалось о том, что США и ЕС стало сложнее поддерживать Украину.