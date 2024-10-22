США  и ЕС стало сложнее поддерживать Украину

США и ЕС стало сложнее оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщается в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC). Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Швейцарская разведка предполагает, что в ближайшие несколько месяцев военная мощь РФ возрастет, при этом США и ЕС становится сложнее помогать украинским властям.

В службе разведки не исключают, что кардинальные изменения произойдут после окончания президентских выборов в США. Тогда, возможно, произойдет ослабление НАТО и сокращение объема военной помощи Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Россия предупредила Швейцарию о последствиях нарушения госграницы.