Швейцария продлила защитный статус для украинских беженцев

Правительство страны объявило о продлении особого статуса S для украинских беженцев. Данное решение связано с нестабильной ситуацией в Украине. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета Швейцарии.

Ведомство постановило продлить меры поддержки для носителей статуса S до 4 марта 2026 года. Украинские беженцы, получившие его, имеют право на работу, медицинское страхование, образование, свободное передвижение и воссоединение со своей семьей на территории страны.

Согласно данным, приведенным Государственным секретариатом Швейцарии по миграции, более 66 тыс. украинцев имели данный статус в конце августа. А с началом СВО в феврале 2022 года более 27 тыс. человек утратили его.

Ранее западным странам предрекли новую волну беженцев из Украины. Вероятно, что основной прилив мигрантов случится осенью-зимой. Другими словами, украинцы побегут в страны Запада с наступлением холодов в поисках тепла или убежища.