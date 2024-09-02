С началом холодов украинцы снова начнут бежать в страны Запада, причем в повальном количестве. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

По мнению военного эксперта, украинцы рванут в страны Запада. Все с разными целями: кто-то в поисках тепла, кто-то в попытках получить убежище. Стариков считает, что основной прилив мигрантов случится осенью-зимой.

Один из знакомых Старикова, ветеран разведки, живет в Нидерландах. Недавно его поставили перед фактом: если в квартире не будет еще родственника, то к нему подселят приезжего. Не исключено, что таким образом освобождают места для украинцев.

Стариков предположил, что в основном граждане Украины сбегут из-за неблагоприятных бытовых условий. Возможно, что при повреждении станций не будет света, или начнутся серьезные перебои с водой.

«Западные страны начали к этому готовиться. А это признаки очень серьезные», – заключил полковник.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ закрывали собой гражданских от ВСУ в Нью-Йорке.