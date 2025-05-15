Швейцария расширила санкции против РФ в рамках 16-го пакета ЕС

Швейцария присоединилась к 16-му пакету санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба швейцарского Федерального совета после заседания, которое прошло 14 мая.

Ограничительные меры в отношении Москвы вступят в силу с 15 мая 2024 года. Они охватывают широкий спектр ограничений, включая экспорт, энергетический сектор, инфраструктуру и правовую защиту.

Одним из ключевых элементов новых санкций стало усиление запрета на экспорт товаров двойного назначения и военного назначения. В частности, под ограничения попала экспортная поставка хромовых руд в Россию.

Также был расширен перечень запрещенных химикатов и других товаров, способных укреплять российскую промышленность. Введен также полный запрет на импорт необработанного российского алюминия.

«Федеральный совет принимает решение о продлении запрета на оказание услуг. Отныне также запрещается оказание строительных услуг в интересах правительства Российской Федерации или российских юридических лиц», — говорится в сообщении.

В сфере энергетики санкционные меры включают продление запретов на экспорт программного обеспечения (ПО) для энергетического сектора и исследований месторождений нефти и газа, а также запрет на поставку товаров и услуг, необходимых для завершения российских нефтяных проектов.

Дополнительно, санкции распространяются на Крым, Севастополь и новые регионы России. Швейцария также ввела запрет для своих компаний вести деловые операции с российскими портами и аэропортами, задействованными в перевозках товаров военного назначения, а также ограничила оказание различных услуг, включая строительные и воздушные перевозки.

Примечательно, что Швейцария не является членом Европейского союза (ЕС), однако связана с ним связана рядом двусторонних договоров.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о подготовке 18-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России.