Швейцария решила разблокировать часть активов бывших трастов бизнесмена Усманова

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) принял решение разблокировать свыше €6,5 млн на счетах в Credit Suisse, которые принадлежат трастам, связанным с российским бизнесменом Алишером Усмановым. Об этом стало известно изданию Tages-Anzeiger.

По данным источника, средства будут направлены на покрытие расходов по обслуживанию вертолетов, находящихся во Франции, а также для оплаты счетов за элитный особняк Усманова в Лондоне.

В SECO подчеркнул, что контракты на обслуживание счетов были заключены до введения санкций, и неуплата может привести к значительным убыткам и потере стоимости активов.

Среди деталей разблокировки указано, что три вертолета стоимостью 12 млн и 15 млн швейцарских франков базируются на аэродроме Ле-Кастеле во Франции. Для их обслуживания SECO выделил почти €2,5 млн и одобрил ежемесячные выплаты около €54 тыс. В свою очередь, для расчетов по особняку в Великобритании было разблокировано порядка €4,2 млн.

Кроме того, как отметило Tages-Anzeiger, SECO принял решение о высвобождении средств на будущие гонорары адвокатов. Эти деньги могут быть использованы исключительно для защиты от санкций или для представительства в судебных разбирательствах.

К весне 2024 года SECO получил более 300 запросов на разблокировку средств и одобрил подавляющее большинство из них. По данным источника, к этому времени попавшие под санкции россияне смогли получить доступ к 70-80 млн швейцарских франков, которые находились на заблокированных счетах.

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