Супруга главы киевского режима Владимира Зеленского Елена Зеленская отдыхает в настоящее время на престижном горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады страны Игоря Мосийчука.

В сообщении говорится о том, что Мосийчук обнародовал видеозапись, на которой запечатлено, как группа людей, среди которых Елена Зеленская, садится в автомобиль в аэропорту и в составе кортежа направляется в пункт назначения.

«Завтра расскажу об отеле и нумере, где самые величественные остановились», — пообещал экс-нардеп.

При этом Киев уже официально опроверг слова Мосийчука, пишет издание.

Ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что Зеленский потихоньку утрачивает контроль над страной. Судя по всему, в обозримом будущем армия полностью выйдет из-под его подчинения.

А перед этим он же отмечал, что Зеленский сильно осложнил свои пути отхода из страны в случае проигрыша. Президент своими репрессиями и расправами над инакомыслящими перекрывает сам себе коридоры отступления в том случае, если его режим окончательно потерпит крах.