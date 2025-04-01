Швейцария сняла санкции с трех объектов недвижимости, связанных с Россией

Швейцария отменила ограничения, наложенные раннее на три объекта недвижимости, связанные с Россией. Это решение обнародовал Государственный секретариат по экономике (SECO).

В конце декабря глава отдела коммуникации SECO Швейцарии Антье Берчи сообщила РИА Новости, что по состоянию на август 2024 года в Швейцарии остаются замороженными активы на общую сумму 7,1 млрд швейцарских франков, 17 объектов недвижимости, а также автомобили спортивного класса и класса люкс, произведения искусства, мебель и инструменты, принадлежащие санкционированным физическим лица, компаниям и организациям.

Согласно отчету SECO, сумма заблокированных российских активов в Швейцарии на сегодняшний день достигла 7,4 млрд швейцарских франков (около $8,4 млрд) по состоянию на март 2025 года.

Несмотря на общий рост заблокированных активов, за месяц сумма уменьшилась на 510 млн франков. Это сокращение связано с одобрением запросов на разблокировку активов, потерей стоимости некоторых из них, а также исключением отдельных лиц из списка санкций.

Стоит отметить, что общая сумма активов Центрального банка России в Швейцарии осталась стабильной и составляет 7,2 млрд франков ($8,1 млрд).

Швейцария не является членом Европейского союза (ЕС) и НАТО. Однако Берн с 24 февраля 2022 года принял решение присоединиться к большинству европейских санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что шесть государств Европы сообщили о готовности ввести новые санкции против России.