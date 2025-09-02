Швейцария выразила готовность стать площадкой для переговоров по Украине

Швейцария готова стать площадкой для проведения переговоров по прекращению конфликта на Украине. Такое заявление сделала президент этой страны Карин Келлер-Суттер. Ее слова привело РИА Новости.

Глава Швейцарии посетила Берлин, где встретилась с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. После встречи главы государств устроили пресс-совместную пресс-конференцию.

«Швейцария готова поддержать поиск мирного решения, в том числе это касается готовности принять переговоры у себя. И если дойдет до этого, подготовить и провести соответствующие переговоры в Женеве», — указала Келлер-Суттер.

Мерц добавил к этому, что считает Швейцарию подходящей страной для подписания соглашения о прекращении огня на Украине.

Ранее сообщалось, что Швейцария официально заявила о готовности принять саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского. Она гарантировала российскому лидеру иммунитет от ордера Международного уголовного суда.