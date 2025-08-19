Швейцария готова принять переговоры Путина и Зеленского

Швейцария официально заявила о готовности принять саммит Владимира Путина и Владимира Зеленского, гарантировав российскому лидеру иммунитет от ордера Международного уголовного суда. Об этом сообщило РИА Новости.

Швейцарская конфедерация сделала беспрецедентный шаг, предложив свою площадку для потенциальных переговоров лидеров России и Украины. В федеральном департаменте иностранных дел подтвердили, что страна готова выступить не только принимающей стороной, но и медиатором, если это будет востребовано всеми участниками процесса.

Ключевым аспектом заявления стало решение предоставить Владимиру Путину дипломатический иммунитет на время возможного визита. Это прямо противоречит ордеру Международного уголовного суда, который Швейцария, как государство-участник Римского статута, формально обязана исполнять. Такой жест подчеркивает приоритет политики нейтралитета и дипломатических усилий по прекращению конфликта.

Инициатива поступила вслед за предложением президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу в Женеве. Ранее о возможности трехсторонних консультаций с участием Дональда Трампа высказывались и в Вашингтоне. Москва и Киев пока не прокомментировали швейцарское предложение.

