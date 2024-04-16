Швейцарская партия выступила против участия в группе по розыску российских активов

Самая крупная политическая сила в Швейцарии, Швейцарская народная партия, отказалась присоединяться к группе REPO, которая занимается поиском и заморозкой любых финансовых активов, связанных с РФ. Об этом сообщил ТАСС .

Подобное решение было принято партийной фракцией в национальном парламенте. Она отвергла призыв партии «зеленых», которая предлагала как можно быстрее примкнуть к группе, занимающейся розыском и заморозкой активов из России.

«Присоединение Швейцарии к этой целевой группе никоим образом не совместимо со швейцарским нейтралитетом», - указали в ШНП.

Точно так же, по мнению партии, следует относиться и к идее вступления в общеевропейскую систему противовоздушной обороны «Небесный щит». Присоединение к этой инициативе будет говорить об отказе правительства от суверенитета. Вдобавок, это станет очередным шагом на пути вступления в НАТО. Партия отметила, что швейцарские власти с момента начала украинского конфликта и так уже серьезно подорвали международное доверие к нейтралитету государства.

Ранее правительство Швейцарии отказалось подписывать Договор о запрещении ядерного оружия. Оно мотивировало это тем, что не все страны согласились подписать этот документ.