Швейцарский депутат Бюхель призвал пригласить в страну Путина после визита Зеленского

После того, как в Швейцарию приехал украинский президент, необходимо, чтобы в ней побывал и Владимир Путин. Только в этом случае страна может сохранить статус нейтральной. Так считает депутат Рино Бюхель, чьи слова привела газета 20 Minuten.

В понедельник, 15 января, украинский лидер посетил швейцарский парламент. Этим фактом возмутился один из депутатов и заявил, что такой шаг не особо подходит для страны, которая гордится своим нейтральным статусом.

«Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет только в том случае, если она также пригласит Владимира Путина в Берн», - заявил парламентарий Бюхель.

Его сильно расстроило то, что парламент Швейцарии, по сути, принял сторону одной из стран, участвующих в конфликте. Он также осудил прошедший в Давосе Всемирный экономический форум и назвал абсурдными сделанные на нем заявления.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхердт подтвердила информацию о том, что Зеленский обратился к ней с просьбой о помощи организовать саммит по достижению мира на Украине. По ее версии, на этом мероприятии могли бы быть сделаны первые шаги по прекращению огня в зоне специальной операции.