Президент Швейцарии Виола Амхерд подтвердила, что украинский глава обращался за помощью и просил организовать мирный саммит высокого уровня по кризису в его стране. Политик сообщила об этом в личной соцсети.

В Швейцарии согласилась помочь Зеленскому в организации мероприятия, где обсудят самые первые и важные этапы по достижению мира на Украине. Виола Амхерд подтвердила это коротким сообщением в Сети, не раскрыв деталей о саммите.

«Господин Зеленский попросил Швейцарию организовать мирный саммит высокого уровня. Мы готовы организовать конференцию», — написала швейцарский президент.

Тем временем на сайте швейцарского правительства уточняют, что подробности о мероприятии важного политического значения появятся позже. Вопрос об этом еще обсуждается.

Напомним, что Зеленский в очередной раз ездит по Европе с просьбами о помощи. Глав государств он просит оказать поддержку Украине, предоставив пакеты помощи и стать постоянным спонсором. Пока неизвестно, какие попытки лидера Киевского режима увенчались успехом.

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