Швейцарский сенатор Поджиа отверг вступление страны в НАТО

Швейцарские власти и общество очень ценят свой нейтралитет и никогда не пойдут на вступление в военный блок. Такое мнение высказал Мауро Поджиа, сенатор от самой крупной партии в парламенте Швейцарии «Демократический союз центра». Его слова привело РИА Новости.

По мнению сенатора, ни швейцарский народ, ни его правительство не пойдут на присоединение к Северо-Атлантическому альянсу при существующих условиях.

«Если бы война приблизилась к территории Швейцарии, все могло бы быть по-другому», — указал он.

Ранее с призывом перестать тратить деньги на помощь Украине выступила Швейцарская народная партия. Ее представители отметили, что на отправку в Киев тратятся миллиарды бюджетных франков. По их мнению, это пора прекратить. Помимо этого, в стране стоит ограничить практику предоставления убежища жителям Украины.