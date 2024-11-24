В Швейцарии призвали перестать тратить миллиарды франков на поддержку Киева

Швейцарская народная партия выступила против оказания какого-либо помощи Украине. Это следует из заявления для СМИ, опубликованного на официальном сайте организации.

Члены партии отмечают, что конфедерация тратит на поддержку Киева миллиарды франков бюджетных денег, и призывают прекратить это.

Швейцарская народная партия также выступает с призывом ограничить предоставление статуса беженца гражданам Украины. В заявлении говорится, что на большей части территории Украины не ведутся боевые действия, поэтому переезд оттуда в маленькую по размерам Швейцарию недопустим.

Стоит отметить, что швейцарская народная партия является крупнейшей политической силой в парламенте страны.

Ранее сообщалось о том, что Швейцария отказалась выделить Украине кредиты за счет активов РФ.