Швеция может объявить о прекращении следствия по взрывам на «Северных потоках»
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Прокуратуре Швеции не удалось установить подозреваемых по делу о взрывах на «Северных потоках», сообщают немецкие СМИ.
По данным Suddeutsche Zeitung и Die Zeit, которые ссылаются на результаты расследования, Швеция в ближайшее время может объявить о прекращении следствия.
С заявлением планирует выступить прокурор Матс Люнгквист, который руководил группой по расследованию диверсий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны, которые проводят собственное следствие, не делились информацией с российской стороной. Представитель Кремля отметил, что Москве интересно узнать о результатах расследования.
Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Первый газопровод ранее осуществлял подачу газа из России в Германию, второй — еще не был введен в эксплуатацию.
После инцидента Германия, Дания и Швеция объявили о проведении собственного расследования. Власти этих государств допустили, что диверсия могла быть осуществлена намеренно.
Американский журналист Сеймур Херш, расследуя это дело, заявил, что к диверсиям на «Северным потокам» причастны США.