Прокуратуре Швеции не удалось установить подозреваемых по делу о взрывах на «Северных потоках», сообщают немецкие СМИ.

По данным Suddeutsche Zeitung и Die Zeit, которые ссылаются на результаты расследования, Швеция в ближайшее время может объявить о прекращении следствия.

С заявлением планирует выступить прокурор Матс Люнгквист, который руководил группой по расследованию диверсий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что страны, которые проводят собственное следствие, не делились информацией с российской стороной. Представитель Кремля отметил, что Москве интересно узнать о результатах расследования.

Взрывы на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Первый газопровод ранее осуществлял подачу газа из России в Германию, второй — еще не был введен в эксплуатацию.

После инцидента Германия, Дания и Швеция объявили о проведении собственного расследования. Власти этих государств допустили, что диверсия могла быть осуществлена намеренно.

Американский журналист Сеймур Херш, расследуя это дело, заявил, что к диверсиям на «Северным потокам» причастны США.