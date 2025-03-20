Швеция придумала, как будет противостоять России в Арктике

Швеция начинает активную подготовку нового поколения военных для ведения боевых действий против РФ в условиях Арктики. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что в рамках этих усилий будет осуществляться обучение элитной бригады, которая развивается наиболее динамично среди других подразделений шведской армии.

Целью этой подготовки, как отмечает источник, является поддержка сил Финляндии и Норвегии в случае противостояния с Россией. Кроме того, на севере Швеции проходят обучение и американские военные.

WSJ подчеркивает, что Россия сохраняет значительное преимущество над НАТО в Арктике благодаря восстановлению военных баз, созданных в советский период.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что Москва не намерена нападать на страны Североатлантического альянса. Он заявлял, что западные политики запугивают собственное население мнимой угрозой со стороны РФ.

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