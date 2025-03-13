Песков объяснил, почему Европа воспринимает Россию как врага

По его словам, государства Европы стремятся найти внешнего противника, чтобы оправдать непомерные расходы на вооружение, которые становятся все более актуальными на фоне экономической нестабильности. Цитату представителя Кремля привело РИА Новости.

«Это (военные расходы — ред.) непомерные расходы для стран ЕС. Они будут терять свою конкурентоспособность. Многие страны просто не могут себе этого позволить, так как экономика находится в стагнации. Для того чтобы это аргументировать, нужно что сделать? Нужно всячески придумывать врага. Лучше России, с их точки зрения, на это никто не подходит», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что подобные действия не способствуют стабильности и диалогу в международных отношениях.

9 марта глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о новой стратегии Евросоюза, которая заключается в переходе на режим военной подготовки. По ее словам, страны ЕС должны превратиться в оборонное объединение в рамках кредитного плана на €800 млрд.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс поддержал фон дер Ляйен в ее намерении и отметил необходимость в подготовке Европы к войне.