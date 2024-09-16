Швеция выразила намерение стать лидером контингента НАТО в Финляндии

Швеция намеревается возглавить силы НАТО, размещенные в Финляндии, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом сообщил Reuters.

«Правительство Швеции желает взять на себя координацию передовых сухопутных войск в Финляндии», — говорится в сообщении.

Йонсон подчеркнул, что еще ни одна страна не выбрана координатором финского подразделения НАТО, но этот вопрос непременно будет решен совместными усилиями членов Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что еврокомиссар Бретон ушел в отставку.