Если корабли НАТО начнут злоупотреблять силой в Балтийском море, то Россия должным образом отреагирует на это. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат заявила, что Россия будет тщательно отслеживать всю обстановку на Балтике. РФ будет соответственно реагировать, если НАТО станет препятствовать судоходству. Захарова напомнила, что есть довольно короткий перечень того, в каких случаях военные корабли могут останавливать иностранные суда либо задерживать их. Защита подводной инфраструктуры не входит в такой перечень.

«Мы будем внимательно отслеживать ситуацию и надлежащим образом реагировать на злоупотребления со стороны кораблей государств — членов альянса», — указала она.

Ранее Захарова заявила, что вся сущность украинского неонацистского режима проявляется в зверствах в Курской области. Данные действия не поддаются обычному пониманию и логике. По ее мнению, ВСУ устраивают расправы над мирными жителями из-за своих поражений и бессилия изменить обстановку в свою пользу.