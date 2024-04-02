Си Цзиньпин и Байден поговорили по телефону об Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США в телефонном разговоре обсудили украинский кризис, сообщает Центральное телевидение Китая.

Также в разговоре была затронута ситуация на Корейском полуострове.

Сообщается о том, что разговор получился откровенным и конструктивным.

При этом не указывается, что конкретно сказали по Украине два мировых лидера.

Ранее американские военные аналитики выразили уверенность, что война между Китаем и Тайваня начнется в 2027 году. По мнению экспертов, в этом случае неизбежно вмешательство в военный конфликт США.