Си Цзиньпин потребовал от Байдена на встрече в Сан-Франциско прекратить поставлять оружие Тайваню

США обязаны всецело поддержать неизбежное мирное воссоединение Тайваня с материковым Китаем, заявил во время переговоров с главой Белого дома Джо Байденом в среду, 15 ноября, председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер напомнил своему американскому коллеге, что вопрос мятежного Тайваня для Пекина всегда был «самым важным и чувствительным вопросом». Таким же он остается и в китайско-американских отношениях.

«США должны выразить свою позицию неподдержки "независимости Тайваня" в конкретных действиях, прекратить вооружать Тайвань и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай в конечном итоге воссоединится, воссоединение неизбежно», - приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера.

Ранее стало известно, что российская делегация во главе с зампредом правительства РФ Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.