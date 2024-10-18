Си Цзиньпин приедет в Казань на саммит БРИКС

Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики, и Нарендра Моди, премьер-министр Индии, направятся в Россию для участия в саммите БРИКС, как сообщили министерства иностранных дел данных стран. Мероприятие пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Си Цзиньпин отправится в Казань для участия в 16-й встрече лидеров БРИКС, которая пройдет с 22 по 24 октября», — говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

На саммите БРИКС в Казани Си Цзиньпин затронет вопросы международной обстановки и взаимодействия стран-участниц организации

В августе Владимир Путин встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном, через которого передал Си «дружеские поздравления, наилучшие пожелания» и приглашение на саммит БРИКС.

Нарендра Моди был приглашен лично в ходе встречи с российским лидером в Москве в июле.

Ранее сообщалось, что Палестина направит запрос на вступление в БРИКС после саммита в Казани.