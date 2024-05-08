Figaro: любимый десерт Макрона не подали на обед с Си Цзиньпином из-за названия

Излюбленный десерт французского президента Эммануэля Макрона не был подан в ходе обеда с китайским председателем Си Цзиньпином из-за того, что во Франции он зовется «русским пирогом». Об этом сообщило издание Figaro .

В материале говорится, что любимый Макроном десерт из пралине был заменён на черничный пирог из-за «деликатного» с учетом политической обстановки названия.

Уточняется, что инцидент произошел на второй день визита китайского лидера во Францию, когда они Макроном отправились в Пиренеи для обеда в ресторане друга детства французского президента Эрика Абади. Местные СМИ выражали предположения, что в данной обстановке Макрон рассчитывал на «более личную встречу».

Сообщается, что меню для визита лидеров составлялось самим ресторатором и после сырной тарелки он планировал подать известный пирог, но заменил его на черничный тарт во избежание неловкости в ходе встречи, посвященной «украинскому вопросу».

Ранее издание NYT сообщало о том, что председателя КНР разозлила западная критика на фоне союза Китая с РФ.