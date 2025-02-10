Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в России

Председатель Китая Си Цзиньпин подтвердил свое участие в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которые состоятся 9 мая 2025 года в Москве. Об этом сообщил посол России в Китае Игорь Моргулов в программе телеканала «Россия-24».

Посол добавил, что Си Цзиньпин также пригласил Владимира Путина посетить Китай для участия в мероприятиях, запланированных на начало сентября.

Накануне Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что китайская сторона намерена организовать мероприятия, приуроченные к 80-летию победы над Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Пашиняна пригласили в Москву на празднование 80-летия Победы.