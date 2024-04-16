Си Цзиньпин призвал к установлению мира и стабильности на Украине

Для того, чтобы урегулировать украинский кризис, государствам не надо преследовать собственные интересы. Им надо сосредоточиться на мире. Так считает глава КНР Си Цзиньпин, такую точку зрения он высказал во время встречи с Олафом Шольцем, канцлером ФРГ.

По мнению председателя Китая, надо как можно больше минимизировать последствия того, как кризис влияет на мировую экономику.

«Необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий», - указал он.

Си Цзиньпин также предложил не подрывать стабильность цепочек в поставке товаров и сырья, как это происходит в данный момент. Все лидеры стран должны сосредоточить свои усилия на установлении мира и стабильности и не усугублять противоречия между собой.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин обсудил украинский кризис по телефону с американским президентом Байденом. По его словам, разговор получился конструктивным и откровенным.