Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. Это же подтвердил Кремль.

Отмечается, что разговор лидеров прошел во второй половине дня 24 февраля по пекинскому времени (разница пять часов).

По информации агентства Xinhua, Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми друзьями, которые оказывают друг другу поддержку.

В ходе телефонного разговора с Путиным глава КНР также уточнил, что сотрудничество КНР с РФ не направлено против каких-либо третьих стран. Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами защищены от внешнего вмешательства.

Как сообщили в Кремле, Владимир Путин проинформировал председателя КНР о недавних контактах между РФ и США. Китайская сторона выразила поддержку инициированному диалогу между двумя странами и подтвердила готовность способствовать поиску путей мирного разрешения конфликта в Украине.

Кроме того, был утвержден график предстоящих встреч на высшем уровне, связанных с празднованием в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), саммитом Шанхайской организации сотрудничества, а также торжественными мероприятиями в Пекине, посвященными 80-й годовщине победы над Японией и завершения Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор.