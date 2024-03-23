Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования в связи с терактом в красногорском «Крокус Сити Холе». Лидер КНР направил российскому президенту соответствующую телеграмму, передает Центральное телевидение Китая.

Вечером 22 марта неизвестные устроили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в подмосковном Красногорске. На кадрах, которые начали массово распространяться в СМИ и соцсетях, видно, как несколько вооруженных человек в камуфляжной форме безжалостно расстреливают людей. В этот день в зале проходил концерт рок-группы «Пикник».

Помимо стрельбы, террористы устроили в здании пожар, который сотрудники МЧС тушили всю ночь. По информации министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, в результате происшествия в больницу отвезли 115 человек с различными травмами. Он отметил, что 60 взрослых и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате теракта погибли минимум 60 человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Преступников, устроивших расстрел, ищут.

Ранее соболезнования в связи с чудовищной трагедией в Красногорске выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава МИД Израиля Исраэль Кац, а также другие представители государств.

Мы сообщали, что в связи с трагедией в Свердловской области отменены все массовые развлекательные мероприятия.