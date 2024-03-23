В Свердловской области отменили массовые мероприятия

Власти Свердловской области приняли решение отменить все массовые мероприятия в регионе в связи с трагедией в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил департамент информационной политики области.

В сообщении ведомства отмечается, что в ближайшее время губернатор региона Евгений Куйвашев проведет заседание областной антитеррористической комиссии для дальнейшего реагирования и для принятия мер безопасности.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт. В здание, в котором проходил концерт группы «Пикник», ворвалась группа неизвестных с оружием. Преступники начали расстреливать людей. В помещениях также гремели взрывы, после чего произошел пожар. Не менее 60 человек погибли в результате теракта, более 100 человек получили ранения.

Главы регионов России выразили соболезнования в связи с произошедшим. В Москве, Севастополе, Крыму, Курске, Владикавказе, Липецке, в подмосковных Истре, Люберцах и Подольске также отменили массовые мероприятия.

Ранее мы сообщали, что спустя час после локализации пожара «Крокус сити холл» загорелся с новой силой.