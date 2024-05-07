Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не забудет о бомбардировке НАТО посольства в Белграде

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин никогда не забудет о бомбардировке НАТО посольства Китая в Белграде.

Об этом глава Китая сообщил в статье для издания Politika перед визитом в Сербию. По словам Си Цзиньпина, китайско-сербская дружба останется в общей памяти двух народов, поскольку она скреплена кровью.

Глава Китая напомнил, что посольство республики подверглось бомбардировке 25 лет назад. Си Цзиньпин заявил, что в результате таких действий со стороны НАТО погибли трое граждан КНР — журналисты Шао Юньхуань, Сюй Синху и его супруга Чжу Ин.

«Мы никогда не должны забывать об этом. Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не допустим повторения такой трагической истории», — подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин будет находиться в Сербии с официальным визитом с 7 по 8 мая. Как отметили в Министерстве иностранных дел КНР, китайский лидер совершит визит в республику впервые за восемь лет. Ожидается, что Си Цзиньпин проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которой стороны обсудят международную и региональную обстановку, а также повышение уровня китайско-сербских отношений.

24 марта 1999 года начались авиационные атаки НАТО на Югославию, после неудачных переговоров по статусу Косово. От президента Югославии Слободана Милошевича потребовали вывести войска из региона.

Бомбардировки мирных городов продолжались 78 дней, с более чем 35 тысячами боевых вылетов 1030 самолетов. В результате давления югославские власти согласились покинуть Косово, и в регион был развернут полицейский контингент под контролем НАТО.

Ранее мы сообщали, что сербский президент Вучич призвал мир прислушаться к мирным инициативам Китая.