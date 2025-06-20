Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступил с резким призывом к странам мира отказаться от покупки нефти и газа у России. Об этом он написал в соцсети Х.

Сибига подчеркнул необходимость введения санкций на все товары двойного назначения, чтобы сократить финансовую поддержку российской экономики.

«Я призываю правительства всех стран мира прекратить подпитывать военную машину России, закупая у нее ископаемое топливо, и ввести санкции на все товары двойного назначения», — написал Сибига.

Российские нефть и газ по-прежнему остаются одними из самых популярных и востребованных ресурсов в Европе. Несмотря на растущее давление и попытки снизить зависимость от российских энергоносителей, многие страны продолжают закупать эти ресурсы, считая их надежными и доступными источниками энергии. Это вызывает разногласия внутри Европейского союза (ЕС).

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российские нефть и газ являются доступными и надежными источниками энергии для страны. По его словам, Будапешт намерен продолжать закупки российских ресурсов.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о сроках окончания конфликта с Россией.