Сибига объяснил, зачем Украине меморандум от России

Чтобы переговоры были продуктивными, Украине крайне важно заранее ознакомиться с российским вариантом меморандума. Это позволит включить в состав делегации специалистов, имеющих право принимать решения по ключевым вопросам. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига, сообщила «РБК-Украина».

Сибига подчеркнул, что предварительное изучение документа необходимо для обеспечения предметного и содержательного характера будущей встречи. По его словам, делегация должна обладать мандатом на обсуждение конкретных пунктов предложений.

Он также отметил, что украинская сторона уже передала России свои соображения относительно путей разрешения конфликта.

Ранее Захарова заявила, что РФ и Украина обменяются меморандумами без посредников.