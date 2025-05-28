Захарова заявила, что РФ и Украина обменяются меморандумами без посредников

Договоренности между Россией и Украиной таковы, что они будут вести обмен своими меморандумами без привлечения каких-либо посредников. Такое заявление сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ. Ее слова привел ТАСС.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что получил от Киева список его условий для заключения мирного соглашения. В ответ на это Захарова напомнила, что в Стамбуле стороны договаривались о другом варианте.

«Мы условились, что каждая сторона — Россия и Украина — подготовит свое видение урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую», — указала она.

По словам дипломата, после этого стартует новый раунд переговоров, во время которых стороны будут обсуждать представленные меморандумы. Не было никаких договоренностей, что при этом станут привлекаться какие-либо посредники, в том числе Соединенные Штаты.

Ранее Захарова опровергла слова представителя делегации Украины, что при переговорах в Стамбуле использовался украинский язык. По ее словам, приветственное слово украинская сторона произнесла на английском, после чего стороны сразу перешли к общению по-русски.