Сибига раскритиковал требования РФ на переговорах в Стамбуле

По итогам переговоров в Стамбуле стало очевидно принципиальное различие в подходах России и Украины. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига в своем аккаунте в сети Х.

По его словам, Украина нацелена на перспективы и настаивает на безотлагательном и всеобъемлющем прекращении огня как отправной точке для подлинного мирного урегулирования.

В то же время, по мнению представителя украинского правительства, Россия будто бы зациклена на минувшем, что и является причиной ее отказа от перемирия. Он также раскритиковал российскую сторону за упоминания о стамбульских встречах, прошедших в 2022 году, назвав их заявления, сделанные три года назад, абсурдными.

Ранее сообщалось, что член украинской делегации выразил надежду на встречу Путина и Зеленского.