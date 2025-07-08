Сибига заявил, что Украина никогда не разоружится

В структуре Министерства иностранных дел Украины произошли значительные изменения: вместо департамента разоружения были созданы департаменты НАТО, международной безопасности и обороны. Об этом проинформировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига через свою страницу в социальной сети.

Глава МИД подчеркнул, что время, когда в структуре министерства существовал департамент с упоминанием «разоружения», ушло безвозвратно, и Украина больше не намерена разоружаться.

Сибига сообщил о подписании указа, касающегося реорганизации дипломатического ведомства с целью формирования «структуры МИД воюющей страны». В частности, в министерстве будет создан департамент, занимающийся отношениями с недружественными странами, такими как Россия, Белоруссия и КНДР.

Кроме того, в рамках МИД Украины будут функционировать отдельные департаменты, ответственные за взаимодействие с Европейским союзом, НАТО, а также США и Канадой. Дипломат подчеркнул, что это свидетельствует о приоритетности стремления Украины к вступлению в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших портов Европы начал готовиться к войне с Россией.